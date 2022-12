Abbate, interrogazione contro il caro energia per i Comuni siciliani

I Comuni siciliani chiedono aiuto disperato per evitare di pagare bollette energetiche esagerate e la politica regionale raccoglie il grido disperato e prova a dare le prime risposte concrete. I deputati regionali della DC, Ignazio Abbate e Carmelo Pace, hanno presentato quest’oggi una interrogazione urgente a risposta scritta al Presidente della Regione e all’Assessore all’energia e ai servizi di pubblica utilità per chiedere un intervento immediato al fine di scongiurare quella che, con ogni probabilità, rappresenterebbe una vera e propria catastrofe economica per i Comuni i cui conti già vacillano da tempo. “Se verrà confermato l’esito della gara dello scorso 25 novembre che ha assegnato il “servizio di salvaguardia” (per i Comuni morosi e senza un fornitore) ad un costo esorbitante (oltre il 1000% rispetto al precedente accordo), la Sicilia rischia il default totale oltre che un aumento incalcolabile dei casi di insolvenza. Nella nostra Regione, infatti, il costo per il servizio di salvaguardia è il più alto in Italia. Se in Lombardia, per esempio, i Comuni (obbligati ad aderire a tale servizio) pagano 0,35 euro per KWh, in Sicilia si dovrebbe pagare per lo stesso servizio 0,55 per KWh. Un caso unico quello della nostra Regione che abbiamo il dovere in quanto rappresentati del popolo siciliano di risolvere con ogni mezzo. In primis la Regione dovrebbe inserire delle clausole che rendano più attrattiva la gara d’appalto per la fornitura visto che quella siciliana è stata l’unica andata deserta e mantenere così il costo contenuto. Ed inoltre, anche quando si riuscisse ad indire una nuova gara, i tempi di espletamento costringerebbero in ogni caso i Comuni a pagare quelle cifre esorbitanti per il primo semestre del 2023. Si chiede, quindi, quali siano gli intendimenti del Governo circa la necessità che lo stesso intervenga con finanze proprie per la copertura della spesa di energia elettrica relativo al primo semestre 2023 che i Comuni siciliani in salvaguardia non saranno nelle condizioni di sostenere”.

