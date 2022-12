M5S Ragusa. Servizi autobotte non previsti nei giorni festivi

Già da ieri, a causa di un malfunzionamento nelle linee di alimentazione elettrica dell’impianto di sollevamento idrico San Leonardo, che in realtà dal Comune è stato annunciato per oggi, gli esercenti operanti nella zona di corso Italia, nel tratto compreso a scendere da via Mariannina Schininà, sono rimasti senz’acqua. A denunciarlo i consiglieri del Movimento Cinque Stelle di Ragusa, Antonio Tringali e Sergio Firrincieli.

“L’aspetto più grave – sottolineano i due pentastellati – è che risulta essere scaduto, dal 30 novembre scorso, il contratto con la ditta a cui era legata la reperibilità nei festivi del servizio autobotte. A quanto pare, l’affidamento, che è stato dato a un’altra azienda, non prevede, a livello contrattuale, la reperibilità del servizio autobotte nelle giornate festive (ieri era domenica, appunto). Per cui, chi è senz’acqua non sa come deve fare e deve pensarci in maniera autonoma, pagando i privati. Ecco perché il sindaco potrebbe attivare, limitatamente a circostanze eccezionali del genere, la Protezione civile. Insomma, una mancanza di programmazione pesante che stride con la volontà di chi intende ricandidarsi per i prossimi cinque anni a guidare la nostra città. Ma è in questo modo che vogliono continuare a gestire le problematiche della città di Ragusa?”.

Salva