Ragusa Calcio domani a San Luca. Ingaggiato il portiere Truppo

Il Ragusa calcio ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive del portiere Michele Truppo. Classe 2002, giovane promessa, proveniente dall’Acireale, Truppo, la scorsa stagione, ha vestito la maglia del Licata, dopo le esperienze con Paganese, Jonica e Catania. Allo stesso tempo, la società azzurra comunica l’interruzione consensuale del rapporto con il giovane portiere Giuseppe Lumia, classe 2004, a cui il Ragusa augura le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo. Intanto, gli azzurri saranno di scena domani sul campo del San Luca per la terzultima giornata d’andata del torneo di Serie D. Il tecnico Filippo Raciti recupera il bomber Randis e il capitano Floro Valenca che hanno scontato la squalifica mentre dovrà fare ancora a meno di Cacciola, appiedato per due turni dopo il rosso rimediato contro il Trapani così come lo stesso tecnico che, quindi, dovrà seguire la gara dalla tribuna come è successo a Castrovillari. Al suo posto ci sarà il secondo Valerio Puma. Out per 4 turni Francesco Meola. Il giudice sportivo lo ha squalificato dopo il rosso subito a fine partita domenica scorsa.

“Ci attende un’altra gara da prendere con le pinze – afferma il tecnico Filippo Raciti – ma come tutte le partite del campionato, visto che non ci sono formazioni deboli. Si tratta della seconda trasferta di fila in Calabria contro un avversario che in casa raccoglie molti punti. E’ una realtà ben organizzata e per noi sarà una partita difficile come quella della scorsa settimana. Oramai ogni punto è importante per tutti e nessuno vuole perdere. Per noi è stata una settimana normale. E’ un periodo particolare perché c’è il mercato aperto e ci sono giocatori che partono ed arrivano. Alla fine, l’ossatura solida e storica è sempre la stessa ed è abituata a lavorare in una certa maniera e cerca di farsi forte, aiutando i nuovi a integrarsi”.

