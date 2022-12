Modica, la parrocchia SS. Salvatore oggi festeggia 99 anni

Si celebra oggi a Modica il 99° anniversario dell’elezione a Parrocchia del SS. Salvatore. La chiesa si trova in Via Carlo Papa, a poche decine di metri dal centralissimo Corso Umberto, salotto della città, e adiacente Casa Don Puglisi. Per l’occasione sarà celebrata un’unica messa, alle 19, presieduta da don Umberto Bonincontro. Fu il vescovo della Diocesi di Noto, Mons. Giuseppe Vizzini, a decidere la “promozione” a parrocchia l’8 dicembre del 1923, quando alla guida della chiesa era Mons. Giovanni Blanco, che, successivamente, passò il testimone al giovanissimo Don Umberto Bonincontro. Da poche settimane la parrocchia è tornata operativa, dopo importanti lavori di manutenzione, durante la gestione di Fra Emanuele anche se il nuovo parroco da poco è Don Crescenzo Mucia.

