Nuovo incontro tematico preso il Circolo di Fratelli d’Italia Ragusa

Si è svolto lo scorso lunedì 5 dicembre presso il Circolo di Fratelli d’Italia di Ragusa il secondo di una serie di incontri tematici, che vedrà interessati gli iscritti ed i simpatizzanti del partito nella individuazione di progetti e di idee da sviluppare in vista delle prossime elezioni amministrative.

Nell’incontro tematico dedicato alla Disabilità ed alla tutela delle vulnerabilità si è discusso sulle problematiche che incontrano quotidianamente i soggetti diversamente abili e sugli interventi che occorrebbe predisporre per rendere la nostra città più attenta alle loro esigenze ed ai loro bisogni.

Particolarmente gradita è stata la presenza di Giampaolo Cocco, Giorgio Iemmolo e Giovanni Gulino che, pur non essendo iscritti al partito, hanno comunque voluto dare le loro testimonianze dirette sulle difficoltà che quotidianamente i soggetti con disabilità incontrano nello svolgimento delle più elementari esigenze di vita.

Numerose sono state le segnalazioni delle problematiche esistenti: dalla sistemazione dei marciapiedi alla creazione di maggiori scivoli, dall’eliminazione delle barriere architettoniche alla creazione di ulteriori percorsi tattili per non vedenti, dalla creazione di maggiori parcheggi riservati alla predisposizione di mezzi di trasporto pubblico accessibili a tutti, dall’assistenza per i soggetti disabili alla creazione di sportelli sulla disabilità con funzione di consulenza e supporto logistico.

“Ciò che è emerso da questo incontro è che, alle soglie del 2023, c’è ancora tanto da lavorare per abbattere le barriere, fisiche e mentali, che limitano diritti imprescindibili dei soggetti diversamente abili, come l’accesso alle strutture sanitarie, all’istruzione e

alle opportunità lavorative” dichiara il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Alessandro Sittinieri “al fine di rimuovere gli ostacoli che ogni giorno le persone con disabilità sono costrette ad affrontare anche nell’espletamento delle attività più semplici ed elementari”.

“A tal fine occorre non solo l’impegno quotidiano di ogni cittadino, ma anche una politica di organizzazione e programmazione da parte di chi amministra, perché una Città più attenta ai bisogni di tutti è un chiaro segno di civiltà”.

“Per questo motivo, Fratelli d’Italia già lo scorso anno aveva proposto all’amministrazione comunale l’istituzione di una Consulta Comunale sulla Disabilità a sostegno delle persone disabili e delle loro famiglie” dichiara il coordinatore cittadino “con lo scopo di stabilire un rapporto permanente con l’Ente pubblico al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, fornendo proposte pareri ed indicazioni utili”.

“L’istituzione di questo organismo” conclude Alessandro Sittinieri “potrebbe consentire a Ragusa di diventare una città in grado di offrire pari opportunità a tutti gli individui, rimuovendo in tal modo le barriere fisiche, mentali, culturali e sociali che impediscono il miglioramento dei servizi in favore dei disabili e, per tali motivi, ci batteremo affinchè possa trovare concreta attuazione nella nostra città”.

