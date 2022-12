I Clubs Service incontrano il Consorzio Universitario Ibleo

Nel pomeriggio dello scorso 2 dicembre, nella splendida cornice dell’aula magna del Consorzio Universitario di Ragusa, dinanzi ad una folta platea, si è svolto il convegno dal titolo “I Clubs Service incontrano l’Università in occasione del nuovo Corso di Laurea in Management delle imprese per l’Economia Sostenibile” organizzato dai Lions Club Ragusa Host, Rotary Club Ragusa, Rotary Hybla Heraea, Soroptimist e Lions Club Valli Barocche forti della loro importante rappresentanza di oltre duecento iscritti nei loro clubs cittadini.

Moderatore dell’avvenimento è stato il Dott. Giorgio Firrincieli, che ha introdotto i lavori del convegno, presentando gli illustri ospiti: il presidente del Consorzio Universitario dott. Giuseppe Lavima; il sindaco di Ragusa, avv. Giuseppe Cassì; il presidente della Facoltà, prof. Stefano Rapisarda; il direttore del nuovo corso MIES, prof. Pierluigi Catalfo e il vice-presidente della Banca Agricola Popolare di Ragusa dott. Carmelo Arezzo.

Sono intervenuto per un saluto, a nome di tutti i Clubs Service, il dott. Saro Distefano, presidente del Rotary Club di Ragusa e Riccardo Roccella in qualità di organizzatore del “Patto di Amicizia tra i Clubs service” illustrando le finalità e i benefici che tale patto può portare a tutta la collettività iblea sottolineando, in particolare, l’impegno contenuto nel Patto circa un auspicato confronto con la pubblica amministrazione al fine di favorire l’applicazione della riforma del titolo V della Costituzione in relazione alla prevista attività sussidiaria orizzontale.

Il presidente del consorzio, dott. Lavima , padrone di casa, ha illustrato le politiche di sviluppo che il consorzio ha già attuato e quelle che si propone di intraprendere.

Nell’ intervento del sindaco avv. Giuseppe Cassi, anche in qualità di socio di maggioranza del Consorzio, è stato ribadito come l’amministrazione continuerà a garantire l’appoggio dell’istituzione Comune allo sviluppo del Consorzio anche con nuovi investimenti.

Entrando nel vivo del Convegno, il prof. Stefano Rapisarda in qualità di presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa, dopo aver portato i saluti del Magnifico Rettore, prof. Francesco Priolo, ha evidenziato il grande sforzo dell’Università di Catania nell’organizzare il corso di laurea, ringraziando le istituzioni politiche ed economiche della Città di Ragusa per il sostegno e la collaborazione, ed ha illustrato i corsi di laurea esistenti soffermandosi sul corso di Lingue, mettendo in risalto l’insegnamento della Lingua Cinese e il corso di laurea della Lingua dei Segni .

Il prof. Pierluigi Catalfo, Presidente del Corso di Laurea MIES, ha illustrato l’organizzazione del nuovo corso di laurea e le potenzialità dello stesso per lo sviluppo anche sostenibile del nostro territorio.

Infine, è intervenuto il dott. Carmelo Arezzo che, dopo aver portato i saluti del Presidente della BAPR, dott. Arturo Schininà, si è soffermato sulla storia dell’università a Ragusa e sulle occasioni di crescita della stessa e sui nuovi progetti intrapresi dalla BAPR in sinergia con l’Università di Catania.

Ha concluso il convegno la prof.ssa Sara Greco Presidente del Soroptimist.

