Niente pane la domenica nei centri commerciali siciliani. Lo hanno deciso i giudici di Appello del CGA che, così, hanno respinto il ricorso presentato dalla Federdistribuzione e confermato, appunto, che la domenica in Sicilia i centri commerciali non potranno produrre e vendere pane fresco. E’ legittimo il decreto dell’assessore per le attività produttive della Regione Siciliana del 30 maggio scorso a tutela della categoria dei panificatori e dei consumatori finali del prodotto. Con il provvedimento era stato stabilito il divieto di panificazione nelle giornate domenicali e festive nei grossi centri commerciali. Federdistribuzione, le associazioni delle imprese e delle organizzazioni associative della distribuzione moderna organizzata – nell’interesse delle grandi aziende rappresentate – avevano impugnato il decreto prima al Tar e poi al Cga.

