Ragusa. Giornata Internazionale del Volontariato

Oggi, 5 dicembre 2022, ricorre la Giornata internazionale del volontariato, voluta dall’Onu e giunta alla 37esima edizione, il cui scopo è quello di riconoscere il lavoro, il tempo e le capacità dei volontari in tutto il mondo. Nel nostro Paese ci sono oltre 5 milioni di volontari che scelgono di operare in ogni ambito della vita sociale: il loro impegno è emerso in modo ancora più evidente durante l’emergenza pandemica, ma è prezioso e insostituibile da sempre, anche e soprattutto quando è lontano dai riflettori. “Diamo voce alla solidarietà” è il titolo dell’iniziativa promossa da Forum Terzo Settore, Csvnet – Associazione Centri di Servizio per il volontariato. Un evento che vuole valorizzare l’impegno di queste persone partendo dal loro ascolto e dalla lettura dell’impatto che i grandi cambiamenti sociali in corso hanno sul volontariato stesso”. E’ quanto sottolinea in un messaggio il direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute, il sacerdote Giorgio Occhipinti, il quale chiarisce che “vivremo questa Giornata con la gioia di vivere, la consapevolezza di essere coscienza dei bisogni degli altri e, sempre, predisposizione al bene. Il nostro è un volontariato particolare, perché ciò che doniamo, cioè il nostro tempo, ci viene restituito tramite il dono del tempo di qualcun altro.

Salva