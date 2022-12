Dall’ospedale, Pelé augura buona fortuna al Brasile per i Mondiali

Nei giorni scorsi le sue condizioni di salute erano peggiorate e riportate addirittura come molto gravi, sebbene stabili. L’ex calciatore e stella del calcio brasiliano Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come Pelé, ricoverato in ospedale da martedì scorso, ha augurato buona fortuna alla squadra brasiliana per la partita di questo lunedì degli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. L’ex calciatore ha dichiarato che guarderà la partita dall’ospedale “e io tiferò per ognuno di voi. Buona fortuna!”. Pelé è stato ricoverato per una infezione respiratoria, per la quale sta assumendo antibiotici, a cui starebbe reagendo positivamente. “Pelé”, tre volte campione del mondo, ha contratto il Covid-19 circa tre settimane fa e, secondo la figlia Kely Nascimento, ha spiegato “è stato vaccinato, ma a causa dei farmaci e della chemioterapia contro il cancro è molto fragile e ha sviluppato un’infezione ai polmoni. Ecco perché è andato in ospedale”. Quest’ultimo ricovero di Pelé ha generato un’enorme corrente di solidarietà nel mondo del calcio che coincide con la disputa dei Mondiali FIFA Qatar 2022.

Salva