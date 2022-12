Calcio. Città di Comiso trova un punto al Sallustro Scrofani

C’era sicuramente tanta attesa per la tredicesima giornata di campionato Eccellenza 22/23, con la nuova guida tecnica per il Città di Comiso calcio di mister Francesco Tudisco. Reti inviolate e dunque 1 punto solo trovano i Verdearancio allo stadio Comunale Sallustro Scrofani, contro il Palazzolo.

Anche questa volta troppo spreconi in quanto sono state tante le occasioni d’oro per gli Undici comisani che alla fine non si sono trasformate in gol.

Qui di seguito la dichiarazione di mister Tudisco:

“C’è tanto lavoro da fare, ho visto partecipazione dei calciatori nel lavoro, ma per uscire fuori da questa situazione non basta, bisogna fare di più. Per quanto riguarda un mio personale commento sui 90 minuti di gioco, posso affermare che ci sono due aspetti importanti: uno positivo e uno negativo.

Quello positivo è che la squadra ha cercato di costruire, malgrado siano mancati nelle finalizzazioni. Invece l’aspetto negativo è che non abbiamo avuto la cattiveria nel fare gol. Questo è un aspetto assolutamente da modellare e da lavorarci sopra”.

Domani pomeriggio i Verdearancio inizieranno la loro consueta settimana di allenamento in vista dell’ultima partita casalinga del 2022, contro il Milazzo.

A tal proposito, mister Tudisco ha commentato:

“Ciò che mi aspetto per questa settimana è innanzitutto l’arrivo di nuovi giocatori, soprattutto per rinforzare la rosa e dare una propria impronta. Il rinforzo è ciò che serve in questo momento, visto che ne abbiamo persi già due, e poi di proseguire il percorso intrapreso martedì della scorsa settimana, ovvero il lavoro fisico, tattico e tecnico, tre aspetti per me fondamentali. Il Milazzo è reduce da una vittoria, quindi sarà motivato e agguerrito, visto che naviga, come noi, in bassa classifica”.

