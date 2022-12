Calcio, Eccellenza. Modica-Taormina. 22 i giocatori ospiti

Sono 22 i giocatori del Taormina, convocati dall’allenatore Marco Coppa, in occasione della gara di vertice in programma nel pomeriggio a Modica.

“Affronteremo questa gara come affrontiamo tutte le settimane – analizza il match Coppa – a prescindere dall’avversario. Siamo consapevoli che incontreremo una tra le due o tre squadre più forti di questo campionato. Andiamo a Modica in un momento per loro positivo. Anche in città hanno tanto entusiasmo, ma queste sono le partite più belle, quelle che vorrebbero giocare tutti. Sono le gare che ti fanno innamorare sempre di più di questo sport. Domani vogliamo esserci. Il Modica ha una formazione davvero importante, hanno tanti rincalzi, tante alternative e tante soluzioni. Dovremo andare lì con tanta umiltà, che ci contraddistingue da inizio stagione. Anche noi abbiamo qualità, però in assoluto la nostra prima caratteristiche deve essere sempre l’umiltà. Questo è un campionato stranissimo e per questo motivo bellissimo. Non ci sono risultati scontati, ogni domenica c’è sempre una sorpresa. Probabilmente il pari contro il Santa Croce è stata una sorpresa per tutti, perché tutti si aspettavano una nostra vittoria. Se non abbiamo vinto c’è grande responsabilità da parte nostra, ma in campo c’erano anche gli avversari. Dobbiamo proseguire nel lavoro che abbiamo fatto dal primo giorno, sappiamo chi siamo e che non ci vogliamo perdere”.

Questi i convocati.

PORTIERI: Cirnigliaro, Giuffrida.

DIFENSORI: Caltabiano, Echeverria, Fragapane, Giorgetti, Godino, Gulli, Lo Re, Pantano, Trovato.

CENTROCAMPISTI: Assenzio, Biondi, D’Amico, Ferraù, Le Mura, Quintoni, Vitale.

ATTACCANTI: Biondo, Cannavò, Famà, Lucarelli.

