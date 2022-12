Scicli. Cisl Fp commenta aumento monte ore dipendenti comunali

La Cisl Fp Ragusa Siracusa esprime soddisfazione per l’esito della trattativa sindacale unitaria che ha portato l’amministrazione comunale di Scicli a consumare un passaggio importante. Grazie al momento della firma celebrato ieri a palazzo Palle, è stato preso atto di un provvedimento atteso che, grazie alla concertazione con la Giunta Marino, è stato perseguito sin dall’insediamento di quest’ultima. Sono 72 i dipendenti part time che si vedranno aumentare il proprio monte ore da 24 sino a 34 ore, in alcuni casi 30. “Veniamo fuori – afferma il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi – da estenuanti trattative sindacali tenutesi in modo unitario, quindi assieme alle altre sigle rappresentate a palazzo di Città, consapevoli che l’unione faccia la forza e che solo così come è stato fatto finora si possa arrivare a ottenere risultati degni di nota. L’impegno profuso dal sindaco Mario Marino e dall’assessore al Personale, Concetta Drago, è stato volto a venire incontro alle esigenze più volte manifestate. Il primo segnale era stato l’inserimento nel bilancio 2022-2024 del finanziamento di questa importante misura a lungo attesa. Ora, siamo arrivati alla firma dei contratti. Ancora una volta i solleciti sindacali sono serviti a raggiungere obiettivi di primaria importanza non solo per rispondere alle legittime aspettative dei dipendenti ma anche per fornire risposte di un certo tipo alla cittadinanza sul fronte dell’erogazione dei servizi in maniera sempre più puntuale e funzionale”.

