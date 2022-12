Amministrazione senza numeri in Consiglio. Proposta M5S Ragusa

E’ ormai evidente che il sindaco Cassì non può più contare su alcuna maggioranza in Consiglio comunale. Gli ultimi eventi politici testimoniano, chiaro e tondo, se ancora ce ne fosse di bisogno, che il primo cittadino non avrà i numeri per varare strumenti importanti per il futuro della città, a cominciare da quello più prossimo, in termini temporali, vale a dire il Bilancio.

“Ecco perché il movimento Cinque Stelle Ragusa – chiarisce il gruppo consiliare – lancia una proposta agli altri gruppi che compongono le minoranze e all’Amministrazione comunale: concordare la definizione del prossimo strumento finanziario prima che lo stesso approdi in Giunta e dopo un confronto con il dirigente competente e gli uffici finanziari. E’ più che ovvio che quello in fase di preparazione non potrà essere il Bilancio dell’Amministrazione Cassì. Mancano, come abbiamo detto, i numeri. Quindi, l’unica sarebbe concordarlo con le opposizioni per evitare che lo stesso diventi oggetto di una serie infinita di emendamenti, circostanza che finirebbe con il prolungare ad libitum i lavori d’aula. Emendamenti che non compresi in progetti specifici rischierebbero anche di avere il parere contrario dei dirigenti e quindi di fare ritenere inammissibile qualsiasi azione di trasformazione del Bilancio”.

“Allo stato attuale, non si può più pensare, secondo noi – continua il gruppo consiliare m5S – che questo strumento finanziario contenga missioni e programmi di bilancio rispetto a cui le opposizioni non sono d’accordo. Ecco perché riteniamo che la soluzione da noi indicata, auspicando che si tratti di un percorso che possa essere condiviso da tutti, dovrà essere destinata a procedere verso la definizione di una strada sostenibile per evitare inutili conflitti politici e per garantire una programmazione il più possibile congrua con le esigenze della nostra città. Diversamente il bilancio rischia di non essere approvato e rischiamo di ingessare l’ente sino all’insediamento della prossima amministrazione perché occorrerebbe lavorare in dodicesimi. Ci pregiamo di affermare, quindi, che la nostra proposta è da opposizione costruttiva”.

