Modica. Lo stadio “Barone” è pronto dopo i lavori di adeguamento

Il “Vincenzo Barone” di Modica è ufficialmente pronto ad aprire tutte le sue porte e a tornare ad essere, a pieno titolo, lo scrigno delle emozioni rossoblu.

Si sono infatti conclusi i lavori di adeguamento dell’impianto e da questa domenica, dopo diversi anni, tornerà pienamente fruibile la tribuna B, mentre la tribuna A sarà di nuovo interamente a disposizione del pubblico locale.

Grazie a questi nuovi interventi, quindi, migliora complessivamente la fruizione dello stadio, aumenta la sua capienza e soprattutto, grazie ai nuovi locali tra cui il bar all’interno della tribuna A, si arricchisce l’offerta di servizi al pubblico.

La lunga trafila burocratica si è infatti conclusa positivamenta, giusto in tempo per accogliere il big match tra Modica e Taormina, ma soprattutto per poter permettere a tante famiglie di tornare allo stadio, trasferendo di padre in figlio non soltanto l’amore per la maglia rossoblu ma anche per il calcio visto dal vivo.

“Ho seguito in prima persona gli sviluppi dei lavori di adeguamento – ammette Mattia Pitino, vertice societario del Modica Calcio, insieme a Danilo Radenza, Luca Gugliotta e Salvo Di Raimondo – anche perché penso che il tema stadio ed infrastrutture in generale sia di primaria importanza nel mondo del calcio. Abbiamo sostenuto sforzi importanti ed investito risorse non solo economiche, per poter riportare il “Vincenzo Barone” ad essere un impianto pienamente fruibile da tutti e da tutto il calcio modicano. Abbiamo sempre detto che il nostro obiettivo – sottolinea Pitino – è quello di vedere le tribune animate dal tifo e vissute dalle famiglie. Per questo non lesiniamo sforzi per allestire una squadra che possa dare spettacolo ed emozioni, ma anche per poter accogliere quanti vogliono seguire il Modica Calcio, in un luogo che possa essere quanto più confortevole. Si tratta sempre di un impianto storico, che ha le sue peculiarità, ma al termine di questi lavori di adeguamento, è certamente migliorata la sua potenzialità. Avevamo fatto delle promesse ai nostri tifosi e oggi fa piacere poter essere in grado di dire che abbiamo trasformato le nostre parole in fatti concreti. L’auspicio adesso – conclude Mattia Pitino – è quello di poter accogliere un numero sempre maggiore di tifosi ed appassionati, di tutte le età, per trasferire ai ragazzi in campo l’energia ed il calore necessario per affrontare ogni avversaria, ad iniziare dal Taormina, prima società ospite nel “rinnovato Vincenzo Barone”, dove tutti saranno sempre i benvenuti”.

