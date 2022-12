Da lunedì 5 dicembre prossimo e fino al completamento dei lavori sarà istituito il divieto di transito sulla rampa di accesso alla via Caitina a Modica per il completamento della bretella di collegamento con il campo sportivo in seguito ai lavori di realizzazione della Rotatoria di via Caitina con la SS.115. Il divieto al transito è necessario per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori.

