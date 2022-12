Bonus Caregiver. Modica, previsto contributo economico una tantum

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Modica l’avviso pubblico per la presentazione dell’istanza per il contributo economico una tantum per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei Caregiver familiari di soggetti affetti da disabilità grave e gravissima, che sono riconosciuti invalidi dell’art. 3, comma 3 della legge n. 104/92 o siano soggetti invalidi al 100% con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/80 e che siano residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario 45 (Modica –Scicli – Ispica – Pozzallo). Le domande dovranno pervenire corredate dalla documentazione richiesta, entro il 12 dicembre 2022 presso la sede dei servizi sociali del Comune, in via Albanese, 7 – Palazzo Campailla, o tramite Pec: servizisociali.comune.modica@pec.it

