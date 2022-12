Calcio. Virtus Ispica a caccia di punti sul campo dello Jonica

Tredicesima giornata di campionato, nel girone B di Eccellenza, e necessità assoluta, per la Virtus Ispica di calcio, di rimpinguare i nove punti in classifica. Dopo il rammarico per la sconfitta patita a Pozzallo con il Modica, i giallorossi, che hanno resettato tutto, si proiettano alla sfida di domenica sul campo della Jonica. Avversario da prendere con le pinze soprattutto in considerazione del fatto che i santateresini hanno dimostrato, in più di una occasione, di essere molto competitivi tra le mura amiche. “Per quanto ci riguarda – sottolinea l’allenatore della Virtus Ispica, Giuseppe Trigilia – siamo riusciti a dare vita a una buona settimana di allenamenti condita dal fatto di avere aggregato Andrea Cavallo, un profilo offensivo che ci mancava. Abbiamo interrotto i rapporti con Blanstein e Dipasquale e ora stiamo cercando di capire se è possibile attuare altre operazioni di mercato per perseguire l’unico obiettivo che ci siamo prefissati, quello della salvezza. Per fare ciò, però, è necessario essere determinati e, soprattutto, affrontare gli avversari con la stessa determinazione che abbiamo avuto, al di là del risultato, domenica scorsa contro i rossoblù. Dobbiamo scendere in campo contro la Jonica come se si trattasse di una realtà dal grandissimo blasone. Non sono ammesse distrazioni di sorta”. Trigilia, poi, mette in evidenza un altro aspetto: “In queste ultime settimane abbiamo fatto di necessità virtù e abbiamo appurato che alcuni dei nostri giovani, pur giocando in ruoli per loro inediti, si sono espressi bene. Quindi, stiamo cercando di esaltare queste caratteristiche consapevoli che è una scommessa che, tra l’altro, ci consente di operare in prospettiva. Tutto ciò ci consentirà di attaccare maggiormente lo spazio e di modificare il nostro modo di proporci in attacco. Vedremo già domenica se questi cambiamenti sortiranno gli effetti sperati. Sono molto fiducioso”.

