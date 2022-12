Bologna. Cioccolato di Modica all’asta per beneficenza

“Le eccellenze del territorio ed oltre” è in programma venerdì 2 dicembre , nella prestigiosa dimora Palazzo Dè Toschi in Piazza Minghetti, Bologna – Sala Convegni di Banca di Bologna.

Fondazione ANT è nata a Bologna nel 1978 per iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti, Fondazione ANT Italia ONLUS fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. In base alle risorse reperite sul territorio, ANT offre inoltre progetti di prevenzione oncologica gratuiti. Il credo di ANT è sintetizzato dal termine “Eubiosia” (dal greco, eu/bene-bios/vita, “la buona vita – vita in dignità”) intesa come insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita, in ogni fase della malattia.

Con lo spirito di concorrere al sostegno di ANT e coinvolti da Italia Zuccheri , il Consorzio di Tutela del Cioccolato modicano ha donato quattro ricchissime ceste contenenti i seguenti prodotti:

1 Libro “Il Primato del Cioccolato di Modica” di G. Dormiente – Editore Poligrafico e Zecca dello Stato – ottobre 2021;

1 Mini folder con Carta filatelica esclusiva, tiratura 1500 esemplari, fuori commercio, dedicata al “Cioccolato di Modena IGP”, con annullo postale del 15 ottobre 2020;

20 barrette di Cioccolato di Modica IGP – cacao 60%;

1 confezione di torrone di Caltanissetta con Cioccolato di Modica IGP contenente ciascuna 500 gr del pregiato torrone Scancarello;

1 bottiglia del primo liquore con Cioccolato di Modica IGP da 500ml denominato “CHO” prodotto dall’azienda Solbarocco;

1 confezione di “Zuccherissimo” di canna grezzo extrafine (1kg) – Italia Zuccheri;

1 confezione di “Nostrano”, zucchero grezzo (1kg) – Italia Zuccheri;

1 confezione di “Nostrano, Il Biologico 100% italiano”; 1 confezione di zucchero biologico italiano (5000gr) – Italia Zuccheri.

La cesta del Consorzio, del valore di mercato stimato in 160€, sarà posta a base d’asta a 100€.

L’asta , in cui verranno battuti i migliori prodotti enogastronomici del made in Italy , sarà presentata da Duccio Caccioni, Presidente Denominazione Comunale Bologna (De.Co.) che sarà collaborato dall’espertissimo Alberto Mauroner della Estense Casa d’Aste.

Fare beneficenza è un imperativo categorico, anche alla luce della attuale situazione economica del Paese – dichiara Nino Scivoletto direttore del Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica IGP – e grazia a Italia Zuccheri potremo da una parte sostenere la Fondazione ANT, dall’altra promuovere prodotti e territorio profilandosi pertanto, anche una operazione culturale.

