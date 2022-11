Ladri “visitano” di notte il “Savini” di Ragusa

Furto la notte tra lunedì e martedì scorso al Bar-Ristorante “Savini”, nella zona industriale di Ragusa. Ignoti ladri, due secondo le immagini, hanno forzato un infisso del locale, rubando tabacchi e “gratta e vinci2 per un valore di circa novemila euro, nonostante fosse scattato l’antifurto. Prima che arrivasse il proprietario, i malviventi sono riusciti a fare perdere le loro tracce. Determinanti si riveleranno le immagini registrate dal sistema di telesorveglianza, che immortala i due ladri in azione, di cui uno costantemente al telefono evidentemente con un terzo complice che faceva da palo all’esterno. Per forzare la porta d’ingresso i malviventi hanno usato un palanchino, uscendo poi dal retro che da sulla zona industriale. Entrambi avevano il volto coperto.

