Modica. Carpentieri: “Riportare mercato merceologico alla Sorda”

“Riportare lo storico mercato merceologico in contrada Caitina a Modica Sorda dov’è sempre stato prima di essere, da ormai diversi mesi, trasferito esclusivamente a Modica alta”. E’ quanto chiede al Commissario Straordinario, Domenica Ficano, il Consigliere Comunale, Mommo Carpentieri, alla luce delle tante richiese di cittadini ed operatori pervenute nelle ultime settimane. “E’ ormai da più di due mesi – continua Carpentieri – che il rituale mercato del giovedì davanti allo stadio Pietro Scollo è stato spostato in viale Manzoni a Modica alta e ci chiediamo come mai non si è ancora pervenuti a ripristinare lo status quo visto che le necessità, che ne hanno determinato il trasferimento, sono adesso venute a mancare. Ricordo al Commissario Straordinario che stiamo parlando di un mercato storico entrato a pieno titolo nelle tradizioni di questa città. Inoltre i lavori stradali che ne hanno determinato il suo trasferimento sono stati sospesi e mi riferisco – continua Carpentieri – ai lavori di realizzazione della rotatoria di contrada Caitina con relative stradine adiacenti. Visto che quindi non sussistono attualmente i motivi che hanno determinato il trasferimento del mercato il Commissario Straordinario, di concerto con la Polizia Locale, si dovrebbe quindi adoperare per riconsegnare ai tanti cittadini di Modica Sorda il mercato del giovedì. Non tutti infatti hanno la possibilità di raggiungere Modica alta e, di fatto, gli è stata quindi negata la possibilità di poter usufruire del giorno di mercato. Tralasciando che si tratta di un appuntamento ormai storico per la città mi chiedo quali siano ancora i motivi per cui si tardi a ripristinare lo stato delle cose visto che i lavori son attualmente sospesi e si potrebbe, fin quando possibile, consentire la riapertura del mercato. Anche a voler considerare la carenza di posti auto che si verrebbe a creare nei giorni di mercato, ricordo che anche in Viale Manzoni si registra lo stesso fenomeno vista l’alta popolosità del quartiere e la presenza di diverse scuole in zona. Stiamo parlando – conclude Carpentieri – di un mercato che da decenni si è sempre svolto al quartiere Sorda e come tale andrebbe difeso e tutelato. Per tale ragione mi rivolgo al Commissario Straordinario affinché provveda, il prima possibile, al ripristino dello status quo così come è sempre stato. Così come cittadini ed operatori chiedono da giorni”.

