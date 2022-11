Vittoria, sospeso lo sciopero dei lavoratori ecologici

FP Cgil, FIT Cisl, Uil Trasporti, Fiadel e Ugl, sono state convocate dalla Presidente del Consiglio Comunale di Vittoria, Concetta Fiore, resasi disponibile ad interloquire sulla questione del mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori della Roma Costruzioni.

L’incontro è stato caratterizzato da un clima sereno e costruttivo, dove le organizzazioni sindacali, hanno avuto modo di esporre lo stato dell’arte delle rivendicazioni, trasferendo, altresì, il diffuso malcontento e la rabbia dei lavoratori, dovuta ai soventi ritardi nel pagamento dei salari alle maestranze. La Presidente Fiore, preso atto della problematica, dopo una breve interlocuzione con il Sindaco, il Rup e il Dec, ha dichiarato la propria disponibilità e quella del Comune di Vittoria a riconoscere alla Roma Costruzioni l’immediata liquidazione delle fatture di agosto e settembre, anche nella giornata odierna, previo invio e accettazione della dovuta documentazione.

Le sigle sindacali, nell’esprimere il loro compiacimento e ringraziamento per il ruolo svolto dalla Presidente del Consiglio Concetta Fiore, hanno dichiarato, dopo l’impegno assunto dal Comune, di sospendere le iniziative di lotta già avviate in cantiere, in attesa di verificare che anche l’azienda si impegni a garantire il pagamento puntuale delle prossime retribuzioni, oltre che a saldare immediatamente la mensilità di ottobre 2022.

Salva