Rapporti transfrontalieri con Malta. Pozzallo protagonista 12 e 13 dicembre

Lunedì 12 dicembre al “Cinema Giardino” sarà proiettato il documentario realizzato con il patrocinio del Comune, “Pozzallo, la terrazza sul mediterraneo”, un prodotto audiovisivo unico sulla città di Pozzallo che rimarrà archivi come documento storico. A seguire il “Premio Sicilia In” – il riconoscimento conferito ad alcune aziende siciliane per essersi contraddistinte per crescita ed innovazione – che vede la presenza di Maria Grazia Cucinotta in qualità di madrina d’eccezione.

Martedì 13 dicembre, all’interno della stazione passeggeri del Porto di Pozzallo, verrà presentato il progetto transfrontaliero “Sicilia-Malta: rapporti turisti-co-commerciali, quali prospettive?”. Iniziativa patrocinata da Confcommercio Sicilia e Libero Consorzio di Ragusa. L’incontro poi proseguirà sul catamarano Virtus Ferries, proprio a simboleggiare i rapporti tra la Sicilia e l’Isola dei cavalieri. “Per la mia città-dichiara il Sindaco Ammatuna -saranno due giorni importanti per lo sviluppo di partnership fondamentali per l’incremento dei flussi turistici. Ancora una volta Pozzallo assume un ruolo strategico nel mediterraneo”. L’evento vanta la partecipazione di diversi enti ed istituzioni locali e maltesi. “L’iniziativa viene realizzata in un momento molto importante proprio perché consolida le basi di una significativa collaborazione con la vicina isola di Malta – dichiara Raffaele Monte, assessore al Turismo – con la quale intensificheremo, ancora di più, gli scambi esperienziali ai fini dell’incremento turistico e commerciale coinvolgendo diversi comuni maltesi con i quali siamo già in contatto”.

