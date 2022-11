Calcio, Eccellenza. Tudisco è il nuovo allenatore del Comiso

Francesco Tudisco è il nuovo allenatore del Città di Comiso. Nato a Catania, 54 anni, è stato calciatore fino al 2002, per poi appendere le scarpette al chiodo e dedicarsi alla carriera di allenatore:

“Il mio primo contatto – commenta – è avvenuto col Direttore Sportivo Vincenzo Ferreri, col quale abbiamo parlato e si è da subito creata un’empatia tale da trovare subito l’accordo. Già oggi pomeriggio ho conosciuto il Presidente Totò Scifo e alcuni dirigenti della società, e al primo impatto ho avuto la sensazione di essere al posto giusto per gettare le basi su qualcosa di importante. La società del Città di Comiso è fatta da gente passionale, gente che vuole cambiare immediatamente la propria posizione in classifica e sicuramente non merita di stare nelle posizioni basse della classifica. Credo che si può lavorare bene e che ci siano le condizioni per poterlo fare, andando nella stessa direzione specialmente adesso che il calciomercato è praticamente alle porte. Sono certo che insieme al Direttore Sportivo Ferreri lavoreremo bene insieme, parliamo la stessa lingua, ci siamo capiti subito”.

