Ragusa. Convocata per lunedì l’assemblea dei Sindaci

Convocata per il 28 novembre, alle 10.30, l’assemblea dei sindaci con le funzioni del Consiglio.

Tra i punti all’ordine del giorno l’approvazione del Piano triennale delle alienazioni immobiliari, l’adozione del programma biennale per gli acquisti di beni e servizi, la revisione del regolamento per la disciplina della presentazione dell’istanza per l’autorizzazione unica ambientale (A.U.A) e la seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024.

Inoltre, come annunciato dal Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza, in relazione a quanto richiesto dal sindaco di Vittoria, a seguire dei lavori del Consiglio si riferirà in ordine alla gestione della Riserva Naturale del Pino d’Aleppo.

