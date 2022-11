Monterosso. Fervono preparativi per il Presepe vivente

Colori, suoni, sapori di un tempo, antichi mestieri artigianali nella riproduzione dell’avvenimento più suggestivo del mondo. In questi anni infatti il “Presepe Vivente” di Monterosso Almo, giunto alla sua 36^ edizione, la più vecchia della provincia iblea e tra i pù belli della Sicilia, è diventato un appuntamento non solo religioso ma anche culturale

a cui non è possibile rinunciare. Gli appuntamenti sono per il prossimo 26 dicembre ed i giorni 1, 5 , 6 e 7 del mese di gennaio 2023 con partenza del corteo alle 17,30 da piazza San Giovanni. L’imponente macchina organizzativa dall’Associazione “Amici del Presepe”, dopo alcuni anni di fermo causa la pandemia, è riuscita , con certosino lavoro e tanta pazienza, a ricostruire nei minimi particolari non solo i costumi ma anche gli ambienti e la vita quotidiana di un tempo. Più di 300 circa sono i figuranti ed i personaggi, tutti monterossani , che daranno movimento a tutta la rappresentazione e più di 45 sono le scene che riprodurranno la vita contadina quotidiana di allora. Quest’anno sicuramente verrà reinserita la scena della serenata. Incantevole la grotta naturale, scavata nella roccia, unica nel suo genere. Ci saranno i mestieri di un tempo ricostruiti attraverso la meticolosa ricerca degli arredi e degli attrezzi di lavoro di un tempo e delle tecniche di lavorazione. Un Presepe non solo da visitare ma da vivere .

