Maltempo. Fiat Punto si ribalta sulla Vittoria-Scoglitti

Le strade viscide per la pioggia non facilitano la circolazione. Se a ciò si aggiunge probabilmente la velocità sostenuta dai veicoli, il dato è tratto. Sulla Vittoria-Sciglitti, sabato, una Fiat Punto si è ribaltata dopo che il conducente ne aveva perso il controllo. Per fortuna poche conseguenze per il guidatore, che viaggiava da solo, a parte il grosso spavento. Sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere l’auto dalla strada, che ha fatto registrare qualche rallentamento veicolare.

