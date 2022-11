Ragusa e Scicli. Caserme Carabinieri illuminate di arancione

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, della Tenenza di Scicli e della Stazione Ragusa Ibla (presso questi ultimi due Comandi da diversi anni sono allestiti locali idonei all’ascolto protetto delle vittime vulnerabili) sono state illuminate di arancione, colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere.

L’iniziativa rientra nella campagna internazionale “Orange the World”, promossa dalle Nazioni Unite e sostenuta in Italia da “Soroptimist International” e che ha visto l’adesione dell’Arma dei Carabinieri.

