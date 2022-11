Meteo, Ragusa. Permane presidio territoriale di Protezione Civile

Nel pomeriggio di sabato 26 novembre, la Protezione Civile ha emesso il bollettino Soris n° 22330 con il quale viene mantenuto lo stato di preallarme dovuto a previsioni meteo avverse legate a probabili precipitazioni, anche di forte intensità che insisteranno nel settore orientale della Sicilia.

Pertanto, il Comune di Ragusa ha provveduto a mantenere attivo il Presidio Territoriale di Protezione civile fino alle 24 di domenica 27 novembre 2022.

Si raccomanda ai cittadini la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con l’auto, di evitare i sottopassi e non utilizzare mezzi a due ruote; abbandonare per tempo le abitazioni precarie soprattutto se ubicate a ridosso degli alvei di fiumi o torrenti; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.

Salva