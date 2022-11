Modica. Allerta arancione dalle prime ore di sabato 26 novembre

Dichiarato lo stato di allerta arancione dalle prime ore di domani sabato 26 novembre 2022, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca con livello di preallarme per rischio di temporali anche di notevole entità. In conseguenza di ciò il Commissario Straordinario del Comune di Modica, ha attivato il presidio operativo di Protezione Civile presso il Palazasi (tel. 3313045200.

Si raccomanda di usare la massima prudenza negli spostamenti da effettuarsi per motivi di necessità. Si suggerisce la massima prudenza nella viabilità e particolare attenzione nei tratti depressi per la presenza di possibili ristagni d’acqua.

S’invita a non sostare nei locali scantinati e nelle aree particolarmente esposte come i margini dei torrenti.

