Marina di Ragusa. Trofeo del Comitato classe Optimst

Un altro weekend all’insegna della vela. Domenica prossima 27 novembre sarà disputata la quarta e ultima prova del Trofeo del Comitato per la classe Optimist sotto l’affidabile regia del Circolo velico Kaucana, delegato in proposito dalla Federazione Italiana Vela. L’imperdibile appuntamento si svolgerà, condizioni meteo permettendo, domenica mattina nello specchio d’acqua antistante il porto turistico di Marina di Ragusa e chiuderà ufficialmente la stagione agonistica 2022 della classe velica. Durante il periodo invernale l’attività velica del Cvk proseguirà senza interruzione alcuna allocandosi all’interno del Porto turistico dove trova, oltre a ottimali condizioni meteo-marine, grande disponibilità e sostegno logistico. In continuità con quanto finora accaduto, ancora una volta un importante evento velico si terrà nella bellissima cornice del Porto di Marina di Ragusa, teatro di numerose competizioni di carattere nazionale e internazionale. Si conta di disputare almeno tre prove per ciascuna delle categorie presenti, juniores e cadetti, con primo segnale di partenza previsto alle 11. Al termine della regata saranno premiati i primi 3 classificati della Divisione A (juniores) e la prima femminile oltre ai primi 3 classificati della Divisione B (cadetti) e la prima femminile; saranno anche premiati tutti i regatanti alla prima esperienza di regata. Successivamente alla manifestazione di domenica, durante un’assemblea zonale Fiv, si procederà all’assegnazione del Trofeo del Comitato.

