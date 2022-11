Terzo webinar Anc Ragusa domami

Terzo e ultimo appuntamento, domani, venerdì 25 novembre, dalle 9,30 alle 13,30, con il webinar promosso da Anc Ragusa su “Responsabilità, doveri ed attività degli organi di controllo”. Il focus del nuovo incontro, che vede come relatore il dott. Daniele Lorenzini, sarà incentrato su “Cause di responsabilità solidale e condizioni di esonero”. Gli organi di controllo, quando esistono, hanno un ruolo circoscritto pur avendo maggiori responsabilità dei professionisti derivanti dal fatto che possono accedere a informazioni più qualificate ma di norma possono incidere solo ex post sulle scelte fatte o programmate dall’imprenditore. “Sarà quindi compito dei professionisti tutti, a prescindere dal ruolo ricoperto – chiarisce il presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, nell’illustrare l’evento formativo di domani – supportare maggiormente l’azienda e conseguentemente l’imprenditore nelle sue scelte operative, gestionali e finanziarie già nella vita ordinaria dell’impresa, per percepire quanto prima possibile i segnali precursori di tutti gli eventuali disequilibri che possano portare a scenari di insolvenza o di crisi. Pertanto, a prescindere dalle responsabilità che gravano sui nostri ruoli, è nostra missione professionale e deontologica affiancare e accompagnare le aziende e gli imprenditori”.

Salva