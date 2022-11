Confcommercio. Rappresentanza iblea assente all’Ars. Rammarico

Il territorio ragusano

Confcommercio provinciale esprime il proprio rammarico per il fatto che, anche questa volta, l’area territoriale iblea, e più in generale quella del Sud est, non sarà rappresentata in seno alla Giunta regionale. “Sembra quasi che – chiarisce il presidente provinciale Gianluca Manenti – questo territorio non sia minimamente percepito dai radar palermitani. Eppure, ha tutte le caratteristiche non solo per essere apprezzato come appetibile ma anche per essere in grado di indicare quali le migliori soluzioni da attuare sul fronte dello sviluppo. Lo testimoniano i numeri che negli anni siamo stati in grado di sviluppare. Lo evidenzia il tipo di percorso che, pur a fronte di una crisi economica che non ha risparmiato niente e nessuno, abbiamo condotto, dando prova, pur a front di avversità di ogni genere, delle nostre capacità. Eppure, tutto questo, da certa politica regionale non viene riconosciuto come valido. E, naturalmente, tale circostanza non può che creare un sentimento di mancanza di considerazione che innesca dinamiche negative. Ma perché l’area iblea continua a finire sistematicamente nel dimenticatoio? Cosa si può fare per cercare di valorizzarla sempre di più dal punto di vista della considerazione politica? Ma davvero siamo così indietro da non meritare neppure un nostro rappresentante politico in seno alla Giunta regionale? Tutto questo sembra non avere senso. Non sappiamo cosa ci sia dietro e, a dirla tutta, non lo vogliamo neppure sapere. Prendiamo semplicemente atto di questa ulteriore penalizzazione che rende il futuro di questo territorio meno roseo”.

