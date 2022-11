Il Ragusa Calcio di scena sul campo di Santa Maria Cilento

E’ in programma domani alle 14,30 allo stadio “Antonio Carrano” la gara tra Santa Maria Cilento e il Ragusa calcio. Il match è valido come dodicesimo turno del campionato di Serie D. Gli azzurri arrivano dalla convincente vittoria sul Real Aversa mentre i campani sono reduci dalla sconfitta per 2-1 sul campo del Trapani. “Affrontiamo una buonissima squadra – afferma il tecnico azzurro Filippo Raciti – ben allenata da Francesco Di Gaetano, uno dei migliori trainer della categoria. Loro da anni sono in Serie D e costituiscono una bella realtà. Per quanto ci riguarda, noi dobbiamo dare il meglio di noi stessi e farci trovare pronti per questa nuova partita. Come sempre, alla ripresa degli allenamenti abbiamo resettato come facciamo dopo ogni gara vinta, pareggiata o persa. Abbiamo lavorato sugli errori e per rafforzare quanto di buono è stato fatto. I ragazzi, al solito, si sono allenati con intensità e c’è tanta voglia di continuare a fare bene e rafforzare quello che stiamo facendo. Il torneo ha confermato l’enorme equilibrio che regna, Catania escluso: ogni settimana ci sono i risultati che lo confermano”. “Devi stare sempre attento – conclude Raciti – senza dare nulla di scontato, facendoti trovare pronto a ogni partita. Ogni gara è diversa ed ha un coefficiente di difficoltà elevatissimo con giocatori in grado, anche nei peggiori momenti della loro squadra, di potere sbloccare il risultato e questo sappiamo che è così per cui ci lavoriamo tutti i giorni per evitare che possa accadere ai nostri danni”. Raciti recupera Domenico Strumbo che ritorna dopo un turno di squalifica. Tra i convocati anche Giuseppe Grasso. Insomma, una volta tanto problemi di abbondanza per l’allenatore azzurro. La gara sarà diretta da Marco Giordano di Matera, gli assistenti sono Antonio Paradiso di Lamezia Terme ed Andrea Galluzzo di Locri.

Salva