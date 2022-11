“E’ Natale a Modica”. Dal 7 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

“E’ Natale a Modica” questo il claim delle manifestazioni che si terranno a Modica dal 7 dicembre al 6 gennaio, organizzate dalla ProModica 1977 APS, in collaborazione con il Comune di Modica. Una bellissima occasione per visitare la Città. Nonostante il rinvio dell’attesissima manifestazione ChocoModica 2022 alla prossima primavera, per tutte le festività di Natale, Modica si colorerà di festa. Nell’aria si percepisce già la voglia di tornare a vivere le tradizioni. Dopo due anni di pandemia è tornato il desiderio di sentire l’atmosfera della festa. Un programma ricco di eventi in cui saranno protagonisti, le eccellenze locali, i dolci tipici, il cioccolato, il Bio, gli artisti di strada, le giostrine, la musica e soprattutto la gioia di rivedere i sorrisi in ognuno di noi. In attesa del ChocoModica e in occasione del Natale, saranno allestiti degli stand in cui si potranno gustare i prodotti di eccellenza, tra cui il cioccolato e i dolci tradizionali modicani. Anche i più piccoli saranno protagonisti con la casa di Babbo Natale, in cui si potranno donare dei giocattoli, che saranno confezionati e regalati a bambini che lo desiderano, grazie alla collaborazione con Casa Don Puglisi, Crisci Ranni e l’Arca. Nel corso della manifestazione si svolgeranno degli eventi collaterali, il 16-17 e 18 dicembre in collaborazione con il Bio Consorzio Val di Noto, dodici stand allestiti per il “NaturalBio Food in Sicily”, fra i quali si snoderanno spazi dedicati alle esperienze sensoriali, per una vera full – immersion nel mondo BIO e NATURALBIO, per accontentare i palati più esigenti e le menti più curiose. Nei giorni a seguire, in Piazza Matteotti, si potranno visitare i mercatini di Natale, le giostrine e il grande albero di Natale.

Salva