M5s Ragusa. “Prg argomento di capitale importanza “

Dopo avere preso atto delle numerose recriminazioni riguardanti il nuovo Prg, in seguito alla presentazione alla città di martedì scorso, lanciamo un appello a tutte le opposizioni affinché si faccia quadrato su un argomento di capitale importanza per il futuro della città. E’ il momento di agire e di farlo in maniera politicamente ineccepibile. Almeno, comprenderemo se e da che parte stanno davvero le opposizioni che dicono di essere tali”.

E’ la chiamata a raccolta che, sul nuovo strumento urbanistico di Ragusa, arriva dal gruppo consiliare del movimento Cinque Stelle, con in testa il capogruppo Sergio Firrincieli, secondo cui le numerose rimostranze a cui ha dato vita il dibattito avviato portano a una sola conclusione. “Bisogna compattare i ranghi di chi non è d’accordo con questo Prg – continuano i pentastellati – anche perché sappiamo che Cassì andrà dritto per la sua strada visto che non è solito cambiare idea, soprattutto quando l’idea è la sua e ne fa sempre e costantemente una questione d’orgoglio. Noi, invece, vorremmo che a questa vicenda si desse un altro taglio e, per tale motivo, facciamo appello ai cittadini, alle associazioni, ai portatori di interesse, affinché si rivolgano alle opposizioni così da metterle nella condizione di rappresentare al meglio il sentimento presente ed espresso, durante il dibattito di martedì scorso, su questa delicata questione. Noi siamo disponibili e chiediamo alle altre opposizioni di esserlo pure, negli stessi termini. Ecco perché rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche di quest’area affinché si faccia quadrato, consapevoli che bisognerà indicare una strada per la Ragusa del futuro il più possibile condivisa. E non è quello che si vuole fare con il nuovo Prg. Noi ci siamo e aspettiamo che anche gli altri raccolgano il nostro appello per cercare di avviare un percorso il più possibile unitario su questa tematica di grande respiro”.

