Comiso. Al via rifacimento manto stradale principali arterie

Cominciati i lavori di rifacimento del manto stradale nelle principali vie e arterie più transitate. A darne notizia, Roberto Cassibba vice sindaco con delega alle Opere pubbliche.

“Abbiamo cominciato con le manutenzioni stradali – spiega Cassibba- in quelle vie e in quelle arterie dove vi è più concentrazione di traffico, provvedendo dunque a rifare il manto ammalorato. Si tratta di interventi finalizzati a rimuovere fonti di rischio – ancora il vice sindaco – che comprendono la via Piave e il tratto finale di via del Mediterraneo che si immette in via Piave, il tratto di via Roma che dal Cimitero arriva sino all’edificio del liceo Carducci e alcune intersezioni di altre strade ad elevato traffico veicolare. L’importo totale degli interventi ammonta a € 500.000 – continua Roberto Cassibba – la ditta che si è aggiudicata i lavori è la Caruso asfalti s.r.l.s di Modica, il responsabile unico del progetto è l’ing. Saddemi, dirigente dei servizi tecnici e tecnologici del Comune di Comiso e il direttore dei lavori è il geom. Michele Marrale. Stiamo procedendo a fare dei lavori radicali con l’ asfaltatura completa e non con la semplice copertura nelle parti ammalorate in maniera tale – conclude il vice sindaco – da ridurre notevolmente gli interventi di manutenzione nelle strade più battute”.

