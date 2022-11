Calcio. Il Santa Croce pronto al derby con la Virtus Ispica

È di nuovo derby per il Santa Croce calcio che per l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza, affronterà fra le mura amiche la Virtus Ispica. Sarà il secondo derby consecutivo per gli uomini di Gaetano Lucenti che sette giorni fa sono usciti vincitori dal confronto contro i cugini comisani. Lucenti alla ripresa degli allenamenti si è confrontato con la squadra e ha invitato i suoi ragazzi a tenere il profilo basso. Sabato c’è da affrontare un’altra gara difficile contro un avversario che dopo una partenza in sordina sta avendo dei segni di ripresa e vorrà confermare in campo i propri progressi. In ballo c’è la lotta per il mantenimento della categoria e ognuna delle due contendenti vorrà conquistare punti da mettere in saccoccia. Intanto in casa Santa Croce ci sono state delle novità piacevoli, con l’ufficializzazione del nuovo Direttore Sportivo che è stato individuato nella persona di Gabriele Astorino. Il neo DS biancazzurro vanta un’esperienza decennale in questo ruolo ed è molto conosciuto nell’ambiente degli addetti ai lavori e ad inizio stagione ricopriva lo stesso incarico al Città di Comiso. Il nuovo ds biancazzurro ha svolto questo compito per tanti anni all’Eubea (squadra della sua città di origine) dove è stato anche uno dei fautori dell’ascesa dei biancazzurri licodiani fino al campionato di Promozione. Quest’estate ha deciso di allargare i propri orizzonti, provando un’esperienza fuori dalla sua città, così è approdato al Città di Comiso che ritornava dopo alcuni anni di assenza nel massimo campionato regionale di Eccellenza. Le dimissioni di mister Gaspare Violante hanno sancito anche la fine dell’esperienza comisana del direttore Astorino che si è dimesso a sua volta. Adesso è arrivata la chiamata del Santa Croce e il DS Astorino potrà nuovamente svolgere il suo ruolo, già a partire dall’apertura della campagna di trasferimento invernale.

Di seguito il commento del Club Manager Enrico Busacca

“Accogliamo con tanta gioia il nuovo direttore sportivo Astorino e a nome della società gli auguriamo buon lavoro. Il nuovo direttore dovrà far fronte a una pesante eredità lasciata da Nunzio Calogero e, soprattutto da Claudio Agnello, ma, sono convinto che abbia le capacità per fare bene a Santa Croce. Voglio complimentarmi con la società perché è stata solerte a ricoprire questo ruolo importante con una persona qualificata. È importante anche per la squadra avere una persona di riferimento, soprattutto, in questo momento del campionato. Sabato pomeriggio abbiamo da affrontare una gara importante contro la Virtus Ispica e dobbiamo fare in modo di dare continuità ai risultati. Proprio per questo motivo invito i nostri sostenitori a venire in massa allo stadio per incitare i ragazzi a compiere un’altra impresa come domenica scorsa contro il Comiso.”

La gara si giocherà sabato pomeriggio allo stadio Kennedy e avrà inizio alle ore 15.00. a dirigere la gara sarà il signor Fabio Caruso della sezione di Palermo che sarà collaborato dei signori Florio e Trupia di Agrigento

Salva