A Pozzallo la II edizione della manifestazione “Mare d’inverno”

Nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e della salvaguardia dell’ambiente, gli Assessorati Ecologia e Pubblica Istruzione del Comune di Pozzallo hanno organizzato, in collaborazione con gli Istituti Scolastici della città, la II^ edizione della manifestazione denominata “Mare d’Inverno”.

L’evento che, ha coinvolto tutti gli alunni ed i docenti che si sono impegnati alla pulizia delle spiagge Raganzino e Pietrenere, mira a favorire una presa di coscienza collettiva sull’emergenza del “Marine Litter”, per stimolare l’adozione di comportamenti più sostenibili.

Un grazie ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti e agli alunni per aver accolto con grande entusiasmo e impegno l’iniziativa, al Settore Ecologia per l’organizzazione dell’evento, agli operatori ecologici e alla ditta Ecoseib per il supporto logistico.

