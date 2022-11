Weekend positivo per le formazioni del Modica Airone

Un buon fine settimana quello andato in scena l’ultimo appena trascorso per le formazioni del Modica Airone. Per gli Allievi Under 17 Regionali arriva un pareggio dallo scontro casalingo di alta classifica contro la RG. Mentre arriva una grande vittoria per i Giovanissimi Under14.

La formazione Under17, guidata dal tecnico Walter Buccheri, vive due fasi della sua partita tra primo e secondo tempo. La gara inizia subito con una ripartenza degli ospiti che si portano in vantaggio dopo appena un minuto dall’inizio. La reazione c’è e non tarda a farsi sentire, i rossoblu si fanno vedere spesso dalle parti del portiere avversario senza riuscire mai a impensierirlo seriamente. Sul finale di primo tempo arriva anche il raddoppio che sembra tagliare le gambe alla gara. Nella ripresa il piglio è diverso e racconta un altro canovaccio con Agosta che accorcia le distanze con un tap-in semplice dopo una lunga sgambata di Spadaro. La formazione di Modica ci crede e prova in tutti i modi a trovare il pareggio che tarda ad arrivare, Al 48’ minuto arriva il calcio di punizione decisivo, lancio in mezzo di Lania che trova pronto Scuccess per il definitivo 2-2.

Per i Giovanissimi si cammina sul velluto in casa contro l’Ispica Academy, i ragazzi di mister Giannone chiudono in bellezza il weekend giovanile con un netto 9-0 maturato gran parte nel primo tempo. Infatti, la prima frazione di gioco registra il vantaggio casalingo dopo soli 48 secondi con Buscema, quindi la tripletta di Radenza ed il gol di Selvaggio, a cui si aggiunge la doppietta di Cappello ed il gol di Roccasalva. Sono 8 reti che danno il via alla ripresa con un risultato ormai acquisito, ma c’è sempre tempo per una rete di Lorefice che chiude i conti e la gara in modo positivo.

Salva