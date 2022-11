Modica Airone. Arrivano due convocazioni per la Rappresentativa femminile

L’A.S.D Modica Airone fa doppietta per il secondo anno consecutivo. La società ha mostrato impegno e valori facendo registrare nell’elenco delle convocate alla rappresentativa femminile i nomi di Cristina Moncada e Gloria Bellaera.

Le due ragazze erano già state convocate lo scorso anno alla fase Under15 e hanno replicato in questa stagione dimostrando che il loro lavoro ed il loro impegno non hanno generato una convocazione casuale ma il coronamento di un lavoro lungo e duro per dimostrare di poter mettersi in mostra tra le migliori della nostra regione.

La società ringrazia il Delegato Regionale Marfia, il Team Manager Di Salvo e il Responsabile Tecnico Osman per aver creduto ancora in queste due ragazze e si dimostra orgogliosa del risultato ottenuto dopo anni di lavoro e di crescita, in cui non è mai mancata la piena fiducia in questo movimento e nell’opportunità che questo ha creato negli anni, perchè il Calcio è di tutti!

