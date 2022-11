Comiso. Arriva nuovo finanziamento per rafforzare sorveglianza

Al Comune di Comiso arriva un nuovo finanziamento per rafforzare la rete delle videocamere di sorveglianza. “Si tratta di un sistema volto a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità favorendo così l’impiego delle Forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie del territorio”. Ad annunciarlo sono l’assessore Dante di Trapani e il comandante di Polizia Locale, Marco Comitini.

“Il Comune di Comiso in collaborazione con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo- e con la partecipazione delle forze di Polizia – spiega Di Trapani – è riuscito ad aggredire il finanziamento previsto con i fondi del Programma Operativo Complementare “legalità 2014/2020”. Il finanziamento – ancora l’assessore alla Polizia Municipale – ci consentirà di intervenire in materia di sicurezza urbana attraverso azioni volte alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria e alla promozione del rispetto del decoro urbano. Nel progetto presentato e finanziato, sono ben elencate le zone nelle quali, tra Comiso e Pedalino, verranno allocate le nuove videocamere che prevedono due impianti di diversa tipologia: quelli con due videocamere, tipologia A, e quelli con n.1 telecamera di contesto e lettore targhe, tipologia B. Le prime di tipologia A, 9 in tutto, – specifica Dante Di Trapani – verranno allocate nelle seguenti zone : Piazza F. Diana; Piazzetta “Sagrato Chiesa Madre”; Via S. Biagio adiacente “ex cinema Diana”; Piazza A. Saffi; C.so Ho Chi Min ang. Via G. Girlando; Via Roma ang. Via M. Battaglia; V.le Della Resistenza ang. Via I° Maggio; Piazza Majorana; Piazza Gramsci Pedalino. Le seconde di tipologia B, con lettore di targhe, 8 in tutto, nelle seguenti vie : Via S. Biagio ang. Via Biscari; Incrocio via Mario Battaglia (uscita per RG); Via L. Sciascia (altezza rif. Lukoil); Via Piave ang. Via Frategianni; Incrocio c.so Ho Chi Min ang. Via S. Pertini; Incrocio via Biscari ang. Via Bolivia; Ingresso Pedalino lato Comiso; Ingresso Pedalino lato Chiaramonte Gulfi. I progetti anche integrati dei sistemi di videosorveglianza, sono stati elaborati nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali. Mi corre l’obbligo – conclude l’assessore – di ringraziare sia il comando di Polizia Locale nella Persona del Comandante, Marco Comitini, sia gli uffici tecnici comunali preposti che hanno predisposto la parte tecnica”.

“Una tempistica a dir poco perfetta con cui arriva questo finanziamento – aggiunge il Comandante Comitini – che fa il paio con l’approvazione del nuovo regolamento di Polizia Municipale che adesso, grazie al supporto di questi ulteriori sistemi di controllo, potrà avere un’ampia e sicura applicazione”.

