A Pozzallo al via il potenziamento della pubblica illuminazione

La settimana prossima inizieranno i lavori di relamping e potenziamento della pubblica illuminazione nelle vie Sigona, De Gasperi, Sturzo, Einaudi e di un tratto della via Gramsci.

Le arterie stradale erano state soggette già ad un primo intervento nello scorso anno, mentre i prossimi lavori mirano ad un potenziamento dell’impianto esistente con l’installazione di apparecchiature a LED di maggiore efficienza.

I lavori sono stati aggiudicati all’impresa SITEL s.n.c. di Modica e sono stati finanziati dal Governo Nazionale per un importo di € 90.000.

Il sindaco Roberto Ammatuna: “Continua l’ammodernamento dell’impianto elettrico cittadino per garantire più sicurezza e maggiore risparmio energetico”.

