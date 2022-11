Ragusa. Giuffrida e Spata intervengono sui lavori nelle contrade

L’assessore ai Lavori Pubblici del comune di Ragusa, Gianni Giuffrida e l’assessore alle Frazioni Eugenia Spata, fanno il punto sugli interventi per il miglioramento della qualità della vita nelle contrade ragusane:

“Sono in corso i lavori di realizzazione della condotta idrica a Gatto Corvino e per l’installazione di nuova illuminazione a Camemi, intervento che presto riguarderà anche San Giacomo.

Si tratta di opere strutturali che, dopo aver seguito il loro corso tra recupero dei necessari finanziamenti, progettazione e appalto, trovano ora compimento.

Sempre a proposito di contrade, si concluderà a breve la procedura per raddoppiare i mezzi a disposizione del servizio autobotti e così andare a sanare i ritardi che si sono accumulati nell’ultimo periodo”.

“Siamo coscienti di quanto periferie e contrade – aggiunge l’assessore alle Frazioni, Eugenia Spata – necessitano di interventi attesi da lunghissimo tempo ma non è possibile pensare di intervenire ovunque contemporaneamente.

Facendo i conti con le risorse disponibili e le incomprimibili lungaggini burocratiche, questi lavori dimostrano la nostra chiara volontà di procedere con soluzioni strutturali per migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

