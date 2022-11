Modica, spettacolo di teatro e raccolta fondi di Natale

Ritorna lo spettacolo di Natale di Anffas Modica APS I ragazzi dell’associazione stanno preparando “In love”, una rappresentazione che mette al centro l’amore in tutte le sue forme attraversando tempi e luoghi diversi.

Lo spettacolo, infatti, tra diverse epoche storiche e suddiviso in tre atti, racconta dell’amore romantico, dell’amore tra genitori e figli, ma anche dell’amore che lega i nostri ragazzi e per le passioni che ognuno di loro ha imparato a sviluppare tramite le attività del centro e che verranno raccontate e condivise con gli spettatori.

Lo spettacolo è anche all’interno del Festival Internazionale di Cinema e Poesia Versi di Luce come Ospiti speciali.

Lo spettacolo si terrà presso il teatro di S.Anna, giorno 16 Dicembre alle ore 20.00; i nostri ragazzi si stanno impegnando moltissimo durante le prove per cui speriamo di vedervi numerosi.

Ringraziamo inoltre Don Stefano, che ci ha dato grande disponibilità e che ci ha fornito la location, e “Pausa Studio” per il service audio.

Inoltre, vi ricordiamo che in vista del prossimo Natale potete sostenere Anffas Modica acquistando i biglietti per il sorteggio che si terrà il giorno della Befana; in palio ci sono ceste natalizie, panettoni e altri prodotti tipici gentilmente donati dalle aziende del territorio.

È anche possibile acquistare lo squisito panettone della pasticceria Adamo (al costo di 15 euro) e lo spumante Moscato Brut biologico “Perla Marina” di “Feudo Ramaddini” (costo 12 euro); acquistati insieme viene applicato un prezzo scontato di 25 euro.

Nel frattempo, vi aspettiamo a S. Anna per la messa in scena di “In love”.

