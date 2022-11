Estensione reti di videosorveglianza. Riunione in Prefettura

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri e con la partecipazione dei vertici delle Forze di polizia, ha espresso parere favorevole ai progetti di estensione delle reti di videosorveglianza presentati dai comuni di Ragusa, Vittoria, Comiso, Modica e Scicli, selezionati dal Ministero dell’Interno per l’ammissione al finanziamento.

I progetti, finanziati con i fondi previsti dal Programma Operativo Complementare (Poc) “Legalità” 2014-2020, prevedono la realizzazione di impianti di videosorveglianza finalizzati a incrementare il livello di sicurezza urbana e il controllo del territorio in zone ritenute particolarmente strategiche perché insistenti nei centri cittadini o, comunque, interessate da fenomeni di criminalità, frequenti atti vandalici o presenza di edifici strategici quali, ad esempio, le scuole.

