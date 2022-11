Ancora furti nelle attività commerciali, il caso di Pozzallo

“Dal tentato furto dei giorni scorsi, al furto dello scorso fine settimana. Un esercizio commerciale di via Papa Giovanni, a Pozzallo, si è visto asportare una quarantina di cellulari, con un danno enorme. Hanno scassinato il punto vendita, dopo averci provato qualche giorno prima. Così, purtroppo, diventa tutto molto più complicato”. E’ quanto afferma il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, a proposito del fatto che la microcriminalità ha rialzato la testa. “Raccogliamo segnalazioni di furti – continua Manenti – un po’ in tutti i grossi Comuni della provincia. Significa che la situazione è sempre difficile da gestire. Chiediamo che, per quanto possibile, pur essendo consapevoli degli sforzi compiuti da tutti e dell’esiguità degli organici delle forze dell’ordine, si alzi l’asticella dell’attenzione. Non è possibile che le imprese del nostro territorio, già messe a dura prova dalla crisi pandemica e dal caro bollette, facciano i conti anche con queste situazioni. E’ davvero un’assurdità. Per questo chiediamo massima comprensione e, soprattutto, che si proceda lungo la direzione da tutti auspicata, vale a dire quella di contenere il più possibile fenomeni del genere. E’ una situazione complicata. E ci sembra opportuno che possa esserci la massima collaborazione da parte di tutti. Continuare a subire disagi del genere, costringe le imprese a stare in ginocchio. E non è giusto, non dopo tutto quello che abbiamo passato e in parte stiamo continuando a passare”.

