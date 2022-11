Terremoto 6.1 a nord di Tokyo, ma nessuna allerta tsunami  

Un terremoto di magnitudo 6,1 ha scosso oggi il nord-est del Giappone con epicentro vicino alla costa della prefettura di Mie. Scongiurata l’allerta tsunami nella regione, secondo i dati riportati e annunciati dell’Agenzia meteorologica giapponese. Secondo il rapporto, la scossa si è verificata alle 17,09 (ora locale) sulla costa giapponese a una di profondità di 350 chilometri. Il sisma ha raggiunto il livello massimo di 4 sulla scala sismica giapponese vicino alla città di Tsukuba, nella prefettura di Ibaraki, a nord di Tokyo, e nelle città di Namie e Futaba. Secondo gli esperti, il terremoto non avrebbe le condizioni necessarie per generare uno tsunami in una qualunque direzione nella regione. Non sono state segnalate vittime, ma solo danni materiali a case e infrastrutture. Inoltre non è stata rilevata nessuna anomalia relativa alle centrali nucleari di Fukushima, secondo l’emittente pubblica NHK. Discordanti i rapporti emessi. Alcuni indicano che la percettibilità nel centro di Tokyo era di livello 3, che ha causando interruzioni temporanee del servizio della rete ferroviaria ad alta velocità subito ripristinata. La Central Japan Railway ha dichiarato che i servizi del treno superveloce Tokaido Shinkansen tra Shin-Fuji e le stazioni di Nagoya sono stati temporaneamente sospesi a causa del scisma. Il Giappone si trova sul cosiddetto “Ring of Fire”, una delle cinture sismiche più attive del pianeta, pertanto subisce regolarmente movimenti tellurici di questo tipo. Tuttavia, la capacità tecnologica sviluppata e raggiunta dal Paese consente di stabilire allerte tempestive per la popolazione e le sue infrastrutture che sono appositamente progettate per resistere alle devastazioni di questi forti e ricorrenti fenomeni naturali.

