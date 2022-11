Russo e Pitanza regalano la vittoria al Santa Croce calcio

Il Santa Croce calcio cercava l’exploit esterno ed è arrivato con la bella e superba prestazione nel derby contro il Comiso. Una vittoria in rimonta frutto del sacrificio degli uomini di Gaetano Lucenti che dopo aver subito il doppio svantaggio, hanno avuto la determinazione di non disunirsi e con caparbietà hanno tessuto trame di gioco, riuscendo nell’impresa. Anche questa volta la differenza l’hanno fatta i giovani biancazzurri scesi in campo (quattro dal primo minuto di gioco), ma una menzione particolare va data al nuovo bomber biancazzurro Ciccio Pitanza, classe 2003, che con la sua doppietta personale, ha contribuito a regalare al Santa Croce la prima vittoria stagionale esterna. Il Santa Croce visto al “Borgese” di Comiso e stato un bel mix di giovani e veterani che hanno dato mostra di avere un’identità di gioco, ma soprattutto tanto carattere. Non era facile reagire dopo il doppio colpo sferrato dal Comiso nei primi minuti di gioco che avrebbero spezzato le gambe a qualunque altra squadra. Il Cigno, invece, è riuscito nel tempo a impostare gioco e grazie al rocambolesco gol di Ciccio Russo alla mezz’ora del primo tempo, ha dato inizio alla strepitosa rimonta. Nella ripresa, la squadra di Lucenti, approfittando dell’atteggiamento dei padroni di casa a giocare di rimessa, ha pressato il Comiso nella propria metà campo e dopo essersi visto negare un rigore sacrosanto su Sowe, ha riequilibrato il risultato a metà tempo, grazie a una zampata di Pitanza che raccoglieva un delizioso assist di Napolitano da poco entrato in campo. La gara si ravvivava e i locali nell’intento di fare propria la partita, si scoprivano indietro, così nell’ultimo minuto di recupero dei cinque concessi dal direttore di gara, Zerrillo (altro giovanissimo entrato ad inizio ripresa) lanciava sulla fascia sinistra Pitanza che con un preciso tiro superava il portiere locale proteso in uscita a chiudere lo specchio della porta. Era l’apoteosi per i biancazzurri che correvano a festeggiare sotto la gradinata occupata dai tifosi santacrocesi, raccogliendo i meritati e calorosi applausi. Il direttore di gara concedeva un altro minuto aggiuntivo, ma, il Comiso non aveva più la forza di reagire e si materializzava la prima vittoria esterna stagionale dei biancazzurri.

Di seguito l’analisi di mister Gaetano Lucenti

“La partita era già difficile alla vigilia e lo e stata nelle sue prime battute di gioco. Abbiamo subito il doppio svantaggio nei primi venti minuti, ma siamo stati bravi a non disunirci e non ci siamo mai abbattuti, riuscendo a mantenere la voglia di vincere che ci ha permesso di completare la rimonta. Questa gara dimostra la fase di miglioramento della squadra e sono convinto che continuando così cresceremo ancora di più. Come ho detto più volte, per dare una svolta importante bisogna dare continuità ai risultati, quindi da martedì subito testa alla gara contro la Virtus Ispica che sta venendo cara la pelle come d’altronde tutti noi. Quella di sabato sarà un’altra gara difficile, ma sono convinto che se metteremo in campo la stessa determinazione che ho visto oggi, sicuramente potremo ambire alla conquista dell’intera posta in palio”.

