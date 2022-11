ChocoModica torna a Marzo 2023

A causa dell’avvicendamento tra amministrazione comunale e Commissario Straordinario, che, di fatto, ha ridotto i tempi di organizzazione della manifestazione ChocoModica 2022, il Comune di concerto con il Consorzio di Tutela del cioccolato, ha scelto di spostare la data della kermesse alla fine di marzo. Il cioccolato dunque tornerà protagonista in primavera nel cuore del centro storico di Modica. “Essendo logisticamente impossibile rientrare nei tempi previsti per l’organizzazione, il Commissario Straordinario, insieme al Consorzio, hanno deciso di spostare la data in modo che tutti, espositori e visitatori, abbiano più tempo per organizzarsi al meglio.

