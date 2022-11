Ragusa. Affidamento casette di “Villaggio del Gusto Natale 2022”

Pubblicati sul sito dell’Ente del comune di Ragusa e all’indirizzo web

https://www.slowfoodsicilia.it/post/villaggio-del-gusto-natale-2022

l’avviso e la domanda per l’affidamento delle casette per la partecipazione al “Villaggio del Gusto – Natale 2022”, un progetto Slow Food sostenuto da Comune di Ragusa e Libero Consorzio.

La domanda di manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2022 all’indirizzo e mail: slowfoodsicilia@network.slowfood.it

“Tra le iniziative che stiamo predisponendo per il prossimo Natale -afferma la vicesindaco con delega allo Sviluppo Economico, Giovanna Licitra – c’è anche la realizzazione di un mercatino natalizio in centro storico, che, insieme a spettacoli di varia natura, a eventi culturali e ai tipici addobbi, possa fungere da attrattore per ragusani e turisti.

Attivo dal giovedì alla domenica e nei festivi dal 8 dicembre al 8 gennaio, il mercatino, nel quale si potrà acquistare e degustare, sarà costituito da casette di legno dislocate sia in Piazza San Giovanni e sia in via Roma, che ospiteranno prodotti alimentari tipici d’eccellenza, prodotti florovivaistici e artigianato artistico.

Sarà un villaggio del gusto e della qualità, che avvicinerà produttori e consumatori all’insegna della promozione del nostro territorio.”

Salva